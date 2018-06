Dispo sur steam pour 6 euros.Mémentos macabresLe Clown s'est longtemps servi de son style de vie nomade comme couverture pour s'adonner à ses passe-temps tordus. Il s'est tenu à l'écart d'une société qui n'éprouve que haine et frayeur pour lui, vivant comme un parasite et attirant ceux qui s'aventurent trop près pour les anesthésier et les piéger comme des papillons. Attention, si vous sentez vos sens s'engourdir et votre tête s'étourdir, COUREZ !Pouvoir du tueur – Le Clown : le Tonique d'afterDurant plusieurs années à expérimenter des anesthésiques et des décontractants, le Clown a développé plusieurs concoctions et formules efficaces. Il s'est servi de sa préférée, le Tonique d'after, avec d'excellents résultats, intoxiquant et capturant de nombreuses victimes.Touchez ou maintenez puis relâchez le bouton de Pouvoir pour lancer une bouteille de Tonique d'after. Cette dernière se brisera à l'impact, émettant un nuage de gaz qui intoxiquera tous les survivants dans sa zone d'effet.Ceux-ci souffriront d'une vue amoindrie, d'une vitesse de mouvement réduite et d'une toux irrépressible durant 1,5 seconde.Appuyez et maintenez le bouton de Capacité active pour remplir à nouveau vos bouteilles de Tonique d'after.Le Clown a aussi trois nouvelles compétences.Le Clown présente une agilité surprenante pour un homme de sa taille, ainsi qu'une apparence terrifiante et la capacité de saboter les efforts des survivants.Déboussoler:Votre vitesse de voltige est plus rapide. Sauter par-dessus un obstacle fait que l'Entité bloque temporairement le lieu de cette action.Un seul lieu de voltige peut être bloqué de cette manière à la fois. Cet effet n'affecte que les survivants.Coulrophobie:Tous les survivants se soignant dans votre rayon de terreur reçoivent un malus de vitesse des soins.Le tour est joué:Après avoir suspendu un survivant à un crochet, le générateur suivant que vous endommagez régresse un peu plus. La régression normale est appliquée au générateur suite aux dégâts.Le tour est joué est actif pendant une durée limitée une fois que le survivant est suspendu.Nouvelle survivante:Kate Denson a aussi trois nouvelles compétences.Parfaite occasion:Renforce la capacité de repérage d'auras. Les auras des voltiges et des palettes à portée vous sont révélées.Parfaite occasion a un temps de recharge lorsque une chute de palette ou une voltige survient pendant une poursuite.Effusion:Vous êtes une battante et mettez tout en œuvre pour vous extraire des griffes du tueur. Vos effets de lutte contre le tueur sont augmentés.Vous obscurcissez la capacité du tueur à voir l'aura des crochets à portée.Danse avec moi:Lors de l'exécution d'une voltige rapide ou si vous quittez un casier en vitesse, vous ne laissez pas de marques d'éraflure pendant une durée limitée.Danse avec moi a un temps de recharge.Nouvelle map :La chapelle du père CampbellLa chapelle du père Campbell était autrefois un refuge face aux horreurs du reste de l'asile. Les patients venaient s'y réfugier, pour demander conseil au père et soulager leurs âmes. Puis, lors de cette nuit fatidique, les couloirs de l'asile devinrent silencieux, et le père mourut dans le confessionnal qui avait aidé tant de personnes.Aujourd'hui, une étrange annexe est apparue près de la chapelle : une roulotte de fête foraine, tirée par un cheval sans consistance. Seul un fou se laisserait aller à y regarder de plus près, séduit par les couleurs vives..Vidéo de la map:Memento Mori du clown: