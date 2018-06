J'écris cet article car j'en ai marre de l'hypocrisie des gens.

Depuis ce matin, quelques articles sur la violence de The Last of Us Part 2 (et même de Ghost of Tsushima), et franchement je ne comprend pas...



Je suis sûr que la plupart qui critiquent, ont déjà regardé The Walking Dead, Games of Throne etc, et on déjà joué à des jeux tout aussi violent (et il y en a beaucoup) sans pour autant jouer les vierges effarouchées...



Donc pourquoi tout ce vacarme d'un coup ??

suffit de voir, l'un des premiers article sur Gamekyo, c'est un Hater Sony qui l'écrit, mais pas que...

L'impression que quand quelques choses fonctionne (trop) bien, faut qu'il y a toujours quelqu'un pour venir critiquer pour la moindre chose.



Bref, je peux concevoir qu'on n'aime pas les scènes de violence mais je ne comprend pas, car personnellement, les films d'horreur ou les jeux un peu trop horrifique (avec jump scare), je ne peux vraiment pas, donc je ne regarde pas, et je n'y joue pas.

Donc pourquoi ne pas faire pareil ?? Personne ne vous oblige à voir, à y jouer.



Maintenant, avec votre hypocrisie, avez vous déjà pensé aux possibles conséquences ??

Celle que des associations vous entendent ??

Que cela prenne une ampleur démesurée et qu'au final, tout soit censuré (film, jeu, série).

C'est ce que vous souhaitez ?? Vivre dans un monde de censure, aseptisé... ??



Bref, ceci est une vision pessimiste de votre connerie, mais qui pourrait être malheureusement réalisable...