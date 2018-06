Capcom confirme que le jeu sera jouable à l'E3 2018!La phase de gameplay se déroulera dans les rues de Raccoon City et qu'une vidéo gameplay sera disponible prochainement sur internet. HYPE a mort mais je regarderais pas tout perso.Voici la déclaration du producteur Yoshiaki Hirabayashi:La réaction de la presse et des fans à notre vidéo Resident Evil 2 'We Do It' en 2015 a surpassé nos attentes. Nous avons hâte d'en montrer plus sur notre jeu cette semaine.Nous voulons que les fans voient comment notre remake de Resident Evil 2 ressuscite la magie du jeu original mais aussi comment il va plus loin en délivrant une expérience plus riche. Ce premier aperçu de l'E3 n'est qu'un avant-goût de ce qui vous attend.Enfin, voici le contenu de la version Deluxe (prix: 69,99 euros)-Arme spéciale : "Samurai Edge - Chris"-Arme spéciale : "Samurai Edge - Jill"-Resident Evil 2 Special Theme-Tenue pour Leon : "Sheriff d'Arklay"-Tenue pour Leon : "Film noir"-Tenue pour Claire : "Militaire"-Tenue pour Claire : "Film noir"-Tenue pour Claire : "Elza Walker"-Arme spéciale : "Samurai Edge - Albert"-Bande-son alternative : "Version originale" (les enculés a la DBZ FighterZ on passe a la caisse pour les musiques cultes) !Theme PS4 du jeu :