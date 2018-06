C'est lors du xbox inside qui s'est déroulé hier que phil spencer a fait une déclaration sur le prochain jeu du nouveau studio 'The initiative'': En effet d'après les propos qu'il a tenu sur ce nouveau studio on peu facilement déduire que le studio travail sur perfect dark:



"Quand [Gallagher] a quitté Activision, nous avons commencé à parler de ce qu'il voulait faire ensuite. Je pense qu'il a vraiment aimé passer son temps avec Crystal Dynamics et travailler sur Lara Croft et Tomb Raider, en retravaillant un peu de cette franchise. Nous parlions de certaines choses de notre passé qui pourraient être intéressantes. Rien à annoncer pour le moment, mais juste quelques choses sur lesquelles il pourrait vouloir travailler."



''NOTRE PASSE'' faisant surement référence a perfect dark



Dommage que le studio ne travail pas sur une nouvel licence. C'est vraiment dommage que microsoft impose toujours une licence deja existante a un nouveau studio (the coalition= gears, playground games nouveau studio= fable IV) on aimerait du neuf... Mais bon ca peut etre un jeu vraiment bien.