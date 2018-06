JeuxVideo

Vraiment.



Quand je vois la Ps4 qui arrive encore à élever le niveau...Je me dit...Mais pourquoi changer déjà de Gen Sony/Microsoft?



J'avais le même gout amère à la génération précédente.



Qu'on aime ou qu'on aime pas TLOU 2 si y'a bien un truc sur lequel tout le monde sera d'accord...



C'est que c'est du JAMAIS vu techniquement. C'est absolument dingue.







Et le foutage de gueule c'est qu'il y'aura très certainement 1 jeu avec cette qualité graphique sur toute la gen.



Et même sans aller aussi loin que TLOU 2, tu prends Horizon, U4 et tu te rends compte qu'il y'a seulement une poignée de jeu comme ça.



C'est vraiment dommage. Il y'a tellement moyen de faire encore des trucs de dingue sur cette gen...