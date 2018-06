Dernière ligne droite avant le Nintendo Direct qui débute dans moins de deux heures, d'ici là, pour ceux qui veulent profiter d'un peu de musique mais dont ils préfèrent rester sur Gamekyo, j'ai pensé à vous ! Voici ma playlist perso avec des titres musicaux que moi j'aime beaucoup écouter, certains sont tout récents, d'autres datent d'il y a plus longtemps, mais ils ont tous le mérite de ne laisser personne indifférent musicalement !Et comme Smash Bros sera au centre de l'attention, et qu'on reverra enfin Sakurai après de longs mois d'absence, un peu de musique iconique des jeux Smash Bros ! ( Préférence pour le thème de Brawl, qui me donne toujours des frissons