Voici une Rumeur concernant un jeu à paraitre sur Xobx One, Halo Infinite :Selon un nouveau rapport de Brad Sams, le rédacteur en chef de Thurrott, le jeu Halo Infinite pourrait sortir avec seulement le mode solo en 2019, et Microsoft ajouterait un an plus tard le mode multijoueur. Sams s'est déjà montré fiable, ayant dévoilé le nom du jeu avant son annonce à l'E3 2018, donc cette information, certes, est intéressante et peut être crédible. Selon lui, ceci s'explique par le fait qu'il est plus facile de construire un jeu solo que le mode multijoueur, et que le joueur commence généralement par le mode solo. Mais la principale raison de cette sortie décalée serait du au nouveau moteur Slipspace, qui prend apparemment plus de temps à terminer...Source : https://www.gamepur.com/news/29235-halo-infinite-singleplayer-mode-releasing-2019.html