Un Stand pour Cartouche Switch !

Bonjour !Mon actuel passe-temps parmi tant d'autres est laVous allez me dire "" mais j'aimerai le partager avec vous, joueur(euse)s chevronné(e)s que vous êtes.Aujourd'hui je m'attarde surqui me paraissait nécessaire pour moi :Qui ne s'est jamais senti lassé de switcher de cartouche entre deux sessions (ou plus) de jeu sur sa Nintendo Switch ?et de les ranger à chaque fois que l'on souhaite changer de jeu...Et bien je pense avoir trouvé LA solution :Je m'explique, après plusieurs recherches sur l'internet, je n'ai pas trouvé ce qu'il me fallait.Je me suis mis alors à modéliser un modèle.De là, je suis passé par leà côté de chez moi pour y imprimer mon modèle.Quelques () heures plus tard...Finalement je m'en sors avec ce résultat :J'en ai eu pour 10 euros et 11h d'impression !Tout ça pour dire, que si jamais vous êtes intéressé(e)s par mon modèle 3D pour vous imprimer le vôtre, je vous le file avec plaisir ! Je peux même le customiser pour vous !Je ne demande rien en retour, je le fais par pur passe-temps et pour le plaisir de partager une passion commune.Je suis aussi à la recherche d'idée d'accessoire à imprimer, si vous avez des idées qui trottent dans vos têtes, manifestez vous ! Ensemble nous pourrions peut être réussir à réaliser vos projets !Bisous.