« Cette toute dernière bande annonce de l’E3 2018 est la quatrième pour Death Stranding. Le premier teaser a été dévoilé il y a deux ans à l’E3 2016, et le deuxième et le troisième, respectivement, aux TGA 2016 et 2017.



Le travail sur le premier teaser a commencé peu de temps après la fondation du nouveau Kojima Productions. À l’époque nous travaillions dans un bureau temporaire, le recrutement était toujours en cours, il n’y avait pas assez d’équipement et le moteur de jeu n’était pas encore décidé. Nous n’avions vraiment presque rien.



Ce que nous avions en revanche, c’était notre lien avec Norman Reedus, qui a immédiatement accepté le rôle de protagoniste et l’idée du jeu telle qu’elle était dans mon esprit. S’appuyant uniquement sur ces deux choses, j’ai créé le teaser de mes propres mains en seulement deux mois et demi. Je me souviens encore de l’émotion que j’ai ressentie lorsque, après deux années d’absence, j’ai pu ressentir votre accueil chaleureux et vos applaudissements lors de la révélation à l’E3.



Aux TGA 2016, nous avons révélé l’implication dans le jeu de Mads Mikkelsen et de mon cher ami Guillermo del Toro, en plus de notre décision d’utiliser le moteur DECIMA que nous développons avec Guerrilla Games



Puis, aux TGA 2017, nous vous avons montré une scène du début de notre jeu. Comme c’est le cas pour notre dernière bande-annonce, toutes les scènes présentées jusqu’ici sont directement issues du jeu. Ceci inclut bien sûr aussi la scène où Sam (Norman) se réveille nu sur la plage, entouré de baleines échouées, de crabes et de poissons.



Quand nous avons révélé le premier teaser, j’avais dit que « le jeu a déjà commencé – un jeu pour démêler les mystères du genre de jeu que Death Stranding deviendra. » Cachées dans cette nouvelle bande-annonce il y a quelques réponses aux questions que j’ai posées il y a deux ans. Ces réponses sont pour vous, les fans, qui avez montré votre immense capacité à imaginer, à chercher des indices et à faire travailler vos cerveaux pour résoudre les mystères. Mais les réponses ici ne sont toujours qu’une partie du mystère… Notre jeu est toujours en cours.



Dans cette dernière bande-annonce, nous vous montrons un peu de gameplay (bien que l’angle de la caméra soit modifié à certains endroits). La première moitié et la dernière séquence en particulier sont les plus représentatives du gameplay actuel.



Il y a aussi quelques réponses ici, ainsi qu’une chance de découvrir de nouveaux mystères. Certains ont peut-être déjà remarqué, mais Sam ne ressemble à aucun autre héros que vous avez pu voir auparavant.



Un héros typique est habituellement quelqu’un de l’élite ou une personne avec un background militaire. Sam ne l’est pas. Il est en quelque sorte un travailleur – un véritable professionnel. Quelqu’un avec des compétences semblables à celles d’un ouvrier. C’est quelque chose que vous comprendrez intuitivement une fois que vous aurez joué au jeu et contrôlé Sam. C’est là que réside notre défi : créer à la fois une nouvelle forme de jeu et un héros qui n’a jamais existé auparavant.





Nous avons enfin révélé nos héroïnes. Deux déesses, Lindsay Wagner et Léa Seydoux. Comme vous le savez, Léa est une actrice française de classe mondiale. J’ai vu beaucoup de ses films, mais le film qui m’a fait devenir fan était Mission: Impossible – Ghost Protocol. J’ai été épaté par son aura en tant que femme-assassin. Et j’ai appris à l’aimer encore plus lors de notre travail ensemble. Son intelligence et son savoir, son élégance et sa beauté, elle est sans aucun doute un véritable trésor français.



Quant à Lindsay, elle occupe une place très spéciale et irremplaçable dans mon cœur. Elle a charmé le monde avec son rôle de Jaime Sommers dans The Six Million Dollar Man et The Bionic Woman. J’étais adolescent dans les années 70, et comme les téléspectateurs à travers le monde, je suis tombé amoureux et je continue à être amoureux d’elle. Elle est une muse en tous temps.



Par nécessité pour notre jeu, nous avons entrepris le processus de recréer une version jeune de Lindsay à partir de ses données 3D récentes. Certains membres de l’équipe sont bien sûr trop jeunes pour avoir vu ses films ou ses émissions à leur sortie, mais lorsque je leur ai montré Two People, The Paper Chase, The Six Million Dollar Man et The Bionic Woman, tout le bureau est tombé amoureux. Son charme transcende le temps et les générations.



Il y a d’autres acteurs que nous n’avons pas encore révélés, mais pouvoir annoncer les deux héroïnes de notre jeu me rend plus heureux que je ne peux l’exprimer. Tous les acteurs qui ont été révélés à ce jour, y compris Norman Reedus et Mads Mikkelsen, sont des personnes que j’aime énormément et avec lesquels j’avais un fort désir de travailler. Alors, comme j’étais fan, j’ai fait jouer quelques relations et je leur ai demandé d’être dans mon jeu. Je n’étais pas motivé par le marketing ou les ventes, mais simplement par mon inspiration créative. Ils nous ont rejoint parce qu’ils ressentent la même chose, et par conséquent, nous nous sommes tous énormément rapprochés les uns des autres.



Bien que ce n’était pas mon intention initiale, nous avons maintenant une distribution internationale et intergénérationnelle. Mads, qui vient du Danemark, est un trésor nordique ; Norman est l’un des acteurs américains les plus reconnus aujourd’hui, Léa fait partie des meilleures actrices de France et Lindsay est une muse dorée du 20ème siècle. À travers les pays, le temps et les générations, nous nous sommes réunis pour réaliser cette vision. Il se trouve que c’est aussi un sujet qui a une forte connexion avec le jeu, et c’est aussi un sujet que je voudrais mettre en avant en tant que créateur de jeux.



Je veux offrir quelque chose qui transcende les générations pour les gens du monde entier. Je veux que tout le monde puisse faire l’expérience des jeux vidéo, pas seulement les joueurs, mais les fans de films, de romans, de bandes dessinées, de musique et d’art. A l’aide du lien que nous avons avec ces quatre acteurs (et ceux que nous avons encore à révéler), je crois que nous en ferons une réalité.



Ce jeu est tissé de tous ces nombreux liens et connexions humaines, y compris les liens avec vous, les fans. L’image qui se construit sur cette tapisserie est déjà magnifiquement dessinée dans mon esprit, et elle continue actuellement d’être tissée avec le plus grand soin. Et il est certain que ce sera une image différente de tout ce qui a été vu auparavant. »