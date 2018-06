Après tant de spéculations sur la Next Gen de Sony, Wccftech a pu s'entretenir avec Lisa Su en marge du computex 2018, qui s'est livrée à quelques révélations pour le moins intéressantes à propos des choix stratégiques d'AMD ces dernières années et les produits à venir très prochainement, premièrement Lisa avait la très lourde tâche de redresser la division CPU ce qu'elle a bien réussi à le faire avec Ryzen mais sur le compte d'une division GPU qui pataugeait depuis pas mal de temps avec l'architecture GCN qui a montré ses limites. En fait Vega n'était pas un GPU gamer en premier lieu, mais un Custom Design pour Apple, Lisa est allée plus loin en déclarant que le prochain GPU NAVI est un custom design commandé par SONY pour sa PS5 et qui marquerait une rupture complète avec GCN.