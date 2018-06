Mother 3 à l'époque était prévu sur Nintendo 64 avant d'être redéveloppé en 2D. Mother 3 à l'époque était prévu sur Nintendo 64 avant d'être redéveloppé en 2D.



Lip, un personnage d'Intelligent Systems que j'attend depuis Melee.

C'est bon, les conférences sont passé je peux avoir de la visibilitéJ'ai écris un long article ce weekend que j'ai découpé en 3 parties sur un autre site, alors je ne vais pas les publier à la suite sur Gamekyo vous en conviendrez, je vais simplement résumer un peu mes attentes pour Nintendo principalement sachant que je n'ai pas de grosses attentes et je me base sur ce qui est assez logique de s'attendre, les rumeurs et autres annonces officielles. Je ne serais pas déçu dans le cas contraire, on a Smash Bros 5 qui est une de mes licences préférées et j'ai hâte de voir ce que Sakurai et les développeurs ont préparé.Je vous mets les liens vers mes articles complets en 3 parties :Smash Bros - Modes et Stages : http://www.nintendo-master.com/blogs/masharu-law/articles/e3-nintendo-2018-mes-attentes-1-smash-bros-modes-et-stages Smash Bros - Personnages : http://www.nintendo-master.com/blogs/masharu-law/articles/e3-nintendo-2018-mes-attentes-2-smash-bros-personnages Nintendo Direct E3 : http://www.nintendo-master.com/blogs/masharu-law/articles/e3-nintendo-2018-mes-attentes-3-nintendo-direct Deux certitudes : Starlink avec le trailer pour l'inclusion de Star Fox, et un nouveau trailer de Pokémon Let's Go, pourquoi pas centré sur la Team Rocket.Smash Bros est évidemment un des focus de la soirée, la grosse attente pour beaucoup d'entre-vous et le jeu mis en avant. Je pense que ça va cannibaliser pas mal de temps du Nintendo Direct.Autres certitudes, un trailer pour le passe d'extension de Xenoblade Chronicles 2 avec des précisions sur le mode Challenge de cet été et le nouvel arc narratif pour cet hiver.Des attentes dont je suis certain qu'elles seront confirmées sauf incompréhension, des portages de jeux attendus (Zelda Skyward Sword ou Xenoblade X par exemple), le trailer d'annonce de Pikmin 4 et de Fire Emblem 16 ainsi que l'annonce d'un nouveau The Legend of Zelda multijoueurs par Grezzo.Ce que je peux aussi attendre en terme d'annonces, ce sont les annonces de nouvelles licences par Nintendo EPD ou Retro Studios, l'annonce d'un nouveau jeu Animal Crossing, du portage HD de la trilogie Xenosaga par Bandai-Namco, de skins Nintendo dans Fortnite et/ou Paladin, ou encore le plus fou de tout ça : l'annonce d'un remake de Mother 3 avec un moteur 3D.Le retour d'un mode aventure à la Melee. Pour moi, un mode aventure comme on a sur Melee permettrait à la fois un meilleur "effet de vitrine" des licences Nintendo en montrant les univers dans lesquels évoluent les personnages tout en proposant un mode plus rapide à programmer pour les développeurs (et à mettre à jour aussi, imaginons qu'un DLC sort avec un nouveau personnage, paf juste à changer et réadapter quelques scripts plutôt qu'à en recréer de nouveaux) qu'un vrai mode Histoire qu'on avait eu dans Brawl (et qui ne prendrait pas en compte tous les personnages).Autre ancien mode que je souhaiterais revoir c'est le mode Smash Boss avec un certain nombre de personnages boss des franchises Nintendo. Et le twist serait que ce mode permettrait de jouer le boss que l'on veut à la manière du mode AllStar face aux personnages jouables contrôlés ici par l'IA.En ce qui concerne les stages, les idées de stages suivant sont assez logiques je pense, vous me direz ce que vous en pensez :New Donk City, Le Château d'Hyrule, Allée Sablée de Splatoon 2, un stage Pokémon à Kanto, un stage Hey! Pikmin, un stage Metroid: Samus Returns, un stage Xenoblade 2, un stage Kirby Star Allies, un stage Yoshi Switch et un stage Snipperclips.Si vous suivez les jeux un minimum, vous savez depuis le temps (5 jeux en presque 20 ans maintenant) que les newcomers sont donc principalement des personnages first-party, issus de licences créées par Nintendo EPD notamment.Des personnages assez évident vu leur contextes : Springman (ARMS), Rex et Pyra (Xenoblade) et les Chorus Kids (Rhythm Heaven).Des personnages first-party, on a des personnages comme Balloon Fighter (Balloon Fight), Mac Rider, Muddy (Mole Mania), Lark (Pilotwings), Sukapon (Joy Mec Fight), Ryota Hayami (Wave Race) et évidemment Takamaru (The Mysterious Murasame Castle).Des personnages du trio Intelligent Systems / Game Freak / Hal Laboratory, les personnages suivant ont beaucoup moins de chance d'être sélectionné mais sont tout de même intéressant je trouve : Une unité infanterie (Famicom Wars), Lip (Puzzle League) et Jill (Drill Dozer).Je donne quelques idées de personnages first-party et du trio second party supplémentaires dans ma seconde partie.