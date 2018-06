C'est l'escalier culte avec la fenêtre où Nemesis vient avec son lance-roquette en mode JumpScare de la mort dans Resident Evil 3 Nemesis.Vous remarquez tout de suite que l'escalier est beaucoup plus long, avec un 2eme étage inédit!Vous vous souvenez de cette sensation d’être perdu et impuissant dans le sublime Resident Evil Rebirth? Préparez-vous a la revivre en Janvier 2019.

posted the 06/12/2018 at 12:27 PM by marchand2sable