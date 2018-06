Après avoir dévoilé hier le premier gameplay de The Last of us 2, de nombreuses personnes se demander si Joël serait présent dans cet opus ou s'il était plus là car mort par exemple. Et bien il semblerait que oui Joel fera bien son retour dans ce deuxième opus car quand Naugthy Dog parle des nouveaux personnages il dit.



The Last of Us 2 comporte de nouveaux et anciens personnage qui feront leur retour dans cet opus il balance donc les noms d'acteurs puis il dit une phrase particulièrement intriguante ( y compris ce vieux Texan bourru qui n'a pas encore fait son apparition) vous l'avez compris il s'agit bel et bien de Joël qui sera donc de retour dans cet opus pour notre plus grand bonheur, par contre je sais pas si on pourra l'incarner.



En tout cas, Joël is back !

gamergen