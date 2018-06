Concernant la polémique au sujet de la banalisation de la violence dans les jeux video suite à la conf Sony?



Les mecs tronçonnent des aliens dans Gears, commettent des meurtres juste pour "s'amuser" dans GTA, regardent des séries ou des gens se font bouffer ou trucider à la WD, et aujourd'hui seulement AUJOURD'HUI la sensibilité de leur âme s'est éveillée après avoir vu le trailer de TLOU2?



Alors certes, l'avancée graphique rend le contenu violent plus explicite, voir réaliste, donc plus impactant. Mais sa fait des années qu'on attend cette avancée technologique pour profiter d'un contenu toujours plus immersif, et maintenant que cette optique se profile sa rale.



Si d'emblé les joueurs commencent à polémiquer inutilement, il ne faudra pas raler quand les médias récupereront ce genre d'histoire pour diaboliser le jeux-video encore plus dans les médias.



Sinon pour ma part je trouve que cet E3 est pour le moment de très bonne qualité.

LE critère d'appréciation numéro 1, qui est la présence de nombreux jeux de qualité est largement rempli. On va avoir de quoi faire les mois/annés à venir.

Esperons que Nintendo assure aussi ce soir avec du concret et je suis comblé.