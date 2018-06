L'idée de faire déplacer tout le monde dans une église qui ressemble a la première scène de gameplay du jeu est juste une très mauvaise idée.Le rythme de départ de la conférence était juste catastrophique, tout le monde était dans l'incompréhension et dans l'inquiétude, puis juste pas trop fan de la scène lesbienne, vous allez vous dire pourquoi?Tout simplement parce que ça parle plus de ça sur twitter que du jeu en lui même, c'est stupide et je sais pas si c'est un coup de com exprès.Parler du jeu bon sang, du gameplay ou des améliorations par rapport au premier ou pourquoi pas des choses décevantes du trailer? (violent pour rien du tout? trop similaire au premier? )En tout cas c'est pour moi la meilleure conférence de l'E3 mais j'espère qu'a l'avenir Sony ne fera pas ça pour l'entrée d'un nouveau jeu. C'est beaucoup trop lent et ennuyant, et le rythme de départ de la conférence ramasse un bon coup au cul.Mention spéciale a RE 2 Remake le distributeur de réaction youtube et lives de malade, Ghost of Tsushima et son ambiance de dingue et Death Stranding et son gameplay en mode Shadow of the Colossus pour l'exploration (perso son monde vide est fascinant et méga réaliste, on reste sur notre faim hélas...).Pour finir, RIP FF VII...Adieu noooonnnnnnn