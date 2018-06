Vivement la conférence NintendoDes champignons, des bananes, des carapaces, des singes, des elfes et j'en passe.Un peu de sexisme avec une blonde de princesse qui se fait kidnapper, cela va nous changer de ce qu'on a vu cette nuitBien sur, on va un peu tricoter avec grand-mère et Yoshi et on va cassé de l'alien (mais avec douceur) avec Metroid.Et le clou du spectacle, on attend aussi le dernier Pokemon, le jeu qui te dis qu'il faut les attraper TOUS mais tu sais toujours pas pourquoi.Miskine, ils nous ont rien fait mais on prend plaisir à les pourchasser dans leur milieu naturel, à leur faire mordre la poussiére, les enfermer, les collectionné comme de vulgaires objets, les échangers et surtout les faire combattre jusqu'à la mortCA c'est de l'ultra violence les garsBon plus sérieusement, j’espère des strass, des paillettes, des couleurs vives et surtout, surtout, de la joie, de la bonne humeur et des jeux sans haine, ni violence