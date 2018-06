Voici une Information concernant le jeu Death Stranding :Hier, un nouveau trailer a été dévoilé. Hideo Kojima prcise que cette quatrième bande-annonce de Death Stranding répond à quelques questions posées lors des trois bandes-annonces précédentes et présente bien du gameplay. Il a également révélé via Twitter que le dernier trailer tournait en résolution 4K sur Ps4 Pro.Pour rappel, le jeu sortira sur Ps4, sans date précise...Source : https://www.gamepur.com/news/29229-death-stranding-e3-2018-trailer-running-4k.html

posted the 06/12/2018 at 10:11 AM by link49