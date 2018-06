Bonjour bonjour,



Petite réflexion aujourd'hui que je voulais vous soumettre à propos d'un sujet, un peu polémique certes, mais qui m'intrigue de plus en plus.



Cette réflexion ne date pas d'hier. D'E3 en E3, de conférence en conférence, de trailer en trailer, de séquence de gameplay en séquence de gameplay, je remarque que les jeux deviennent de plus en plus réalistes, et parallèlement (et presque inexorablement) de plus en plus violents dans la manière dont ils structurent leur intrigue.



Comme si les jeux, pour intéresser le plus de monde possible, se devaient d'être de plus en plus crus, violents, avec la pesée des litres de sang versés à la fin



Cette nuit par exemple lors du trailer de The Last of Us 2, la scène de gameplay m'a presque mis mal à l'aise dans la manière dont les coups de poignards rentraient dans les chaires, comment le pendu se faisait évider etc... Il est vrai que cela participe d'un univers global qui joue sur une impression de désolation etc, et qu'au regard de certains jeux, c'est pas grand chose.



Quand bien même, vous allez peut-être me répondre que je découvre l'eau chaude, ou que j'ai une sensibilité exacerbée, mais il n'en est rien. Je ne suis pas non plus adepte des propos du type "les jeux vidéos rendent violents", car c'est selon moi un argument fallacieux pour rendre compte de phénomènes bien réels mais qui s'expliquent autrement.



Mais je ne peux m'empêcher de déplorer les scènes de violence qui s'enchaînent parfois de façon compulsive dans certains jeux, à se demander si la créativité de certains développeurs n'a pas atteint sa limite.



Qu'en pensez-vous ? Suis-je le seul à m'interroger sur ce point ?