Ubisoft à mis le paquet dans les éditions d'Assassin's Creed Odyssey. Pas moins de sept éditions sur le store d'Ubisoft. Mais une petite édition, s'est fait la malle et est passée dans les filets.Malheureusement, je pense que nous n'aurons pas accès a cette édition, car exclu Gamestop US (rien ne dit que Micromania aura cette version)Désolé, mais je trouve pas de belle imageA l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-Un steelbook-Le Season Pass-Un belle figurine de Kassandra d'environ 20cmPar contre, le prix est de 149.99$Un steelbook est aussi en bonus de préco (bientôt) sur Amazon.DE

posted the 06/12/2018 at 09:37 AM by leblogdeshacka