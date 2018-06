Principales annonces lors de la conférence PC de cette nuit: Sega va porter quelques uns de ses principaux titres sur PC. Ainsi Yakuza 0, Kiwami et Valkyria Chronicles 4 arriveront prochainement sur Steam. Yakuza 0 sortira le 1er août, les deux autres titres arriveront plus tard et n'ont pas encore de date annoncé.

posted the 06/12/2018 at 09:36 AM by nyseko