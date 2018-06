Bon, retour pour ce qui était pour moi ce matin l'une des meilleures conférences ever made, et je ne dit pas ça par fanboyisme. Je m'explique:La formule de pousser 4 gros blockbusters exclusif, avec une vidéo longue de gamplay ou pas, qui dechire la gueule entrecoupée de vidéo plus courte d'annonce style RE2 ou Nioh2: pour moi c'est du TOUT juste! C'est exactement ce que Sony devait faire et ils sont tellement en avance au niveau communication dans cette gen qu'ils ont encore une fois TOUT compris!Bah ouais: faire une conférence comme celle de MS, qui était excellente d'ailleurs, a un sacré désavantage: c'est tout d'abord qu'elle fait autant la promotion de microsoft que de Sony (le "one more thing" de la conf MS c'est cool, mais c'est aussi un one more thing pour la Ps4!).De plus la succession de trailer ne te laisse absolument pas le temps de respirer et tu en es à enchainer et enchainer jusqu'à l'overdose, ça devient contreproductif!Y a qu'à voir les 3 jeux Gears Of Wars annoncé, sérieux, ils auraient pas pu en annoncé un seul plutôt que nous faire ce packaging qui noie l'annonce principale de GeOw 5? D'ailleurs lorsqu'on voit le logo aparaître tu as le wow effect qui s'estompe direct avec les figurines en SD tout mimi qui te casse tout l'annonce. On aurait pu croire à un troll de la part des developpeurs...Je comprends la stratégie de MS qui essaye de faire un max d'effort pour rattraper son retard/ limiter la casse, mais un style épuré comme on a eu dans la conf sony devraient être leur modèle à suivre à l'avenir. 4-5 jeux exclues dans une présentation très soignée, c'est avant tout ce qui ravira les fansMerci, c'était tout pour moi