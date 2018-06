Voici des Informations concernant le jeu Devil May Cry 5 :Capcom dévoile le Nero's Battle Theme du jeu Devil May Cry 5 par Casey Edwards feat. Ali Edwards et Cliff Lloret :Le jeu était aussi présent lors du Inside Xbox hier soir, permettant de dévoiler un peu de gameplay :Le titre sera d'ailleurs jouable durant la Gamescom 2018 en août prochain. Pour rappel, le jeu sortira au printemps prochain, sur Ps4, PC et Xbox One…Sources : https://twitter.com/RedMakuzawa/status/1006451081906302976 et https://www.resetera.com/threads/devil-may-cry-5-gameplay-interview-with-hideaki-itsuno-inside-xbox.48415/