Et vous ? la hype est la ? a l'heure actuel je retiens ( DMC/ Sekiro/ TUNIC).mais je suis pas comme un fou non plus sur ces 3 jeux.Et vous ? la hype est la ?

Hier je parlait du fait que l'E3 est pas ouf cette année, mais en l'état il faut reconnaitre qu'il y' a une pléthore de titres annoncés / montrés. Je trouve cependant, que ça manque cruellement de surprise et de jeux proposant des concepts rafraichissants. A la place, on a des jeux qui s'uniformise de plus en plus a mon gouts. couplé avec une volonté de show à l'américaine () avec comme seule stratégie, de toujours essayer d'aller plus loin dans la technique au détriment du reste pour faire bander le geekos lambda qui possède du matos high tech. Ce genre de truc ça n'opère tellement plus sur moi.