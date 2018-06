D'abord je voulais dire un grand bravo à tous les éditeurs qui ont envoyé du lourd. Qu'on soit fanboy ou non, chez Sony et ms on aura clairement énormément de jeux de qualité à faire dans les prochains mois. Et l'avenir s'annonce cool pour les 2 constructeurs avec la nouvelle génération.

Je voulais revenir sur une petite phrase pensant la présentation de fh4 et de gears 5 : "en 4k 60fps sur one X".

On voit donc que quand le jeu est programmé des le début sur one X ça change la donne, et que la console peut vraiment envoyer du lourd. Je rappelle tout de meme que sur forza horizon 3 c'est pas une petite config pc qui le permet. Pour le 4 on parle d'un monde ouvert, centaines de joueurs en ligne, météo dynamique et saisons + environnements destructibles et... magnifiques

Pour gears graphiquement on est au niveau de last of us 2 voir mieux sans vouloir polémiquer (comparez si vous voulez). En 4k 60fps.

Tout ça pour dire qu'on me riait au nez à la sortie de la X quand je disais que l'optimisation permettrait des trucs de fou sur cette console, avec du 4k à 60fps... Et bin on y est les mecs



Et pour finir, Sony et l'optimisation ça marche énormément aussi quand tu vois le rendu des derniers jeux. Spiderman est juste ouf pour un monde ouvert.

Les consoles en fin de gen, maîtrisées, offrent des possibilités incroyables.