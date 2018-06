Voici une Information concernat le jeu God of War sur Ps4 :Durant la Conférence Sony de tout à l'heure, Shawn Layden a détaillé un peu plus le contenu futur du jeu God of War. Plus précisément, interrogé sur les perspectives d'une nouvelle fonctionnalité New Game Plus, Layden a confirmé que Santa Monica Studio travaille sur le mode après avoir reçu de nombreuses demandes de fans.De plus, comme promis, Sony a détaillé sur le PlayStation Blog un peu ce nouveau mode, en dévoilant quelques images, présentes dans cet article.Spécifiquement, le mode New Game Plus permettra, comme prévu, aux joueurs de poursuivre leur progression et de transférer toutes leurs armes, compétences et armures acquises. De plus, un nouveau mode de difficulté sera disponible, pour permettre de corser l'aventure et de la rendre plus intéressante pour ceux poursuivant l'aventure en mode New Game Plus.Aucune date de sortie précise n'a encore été détaillée pour la sortie de ce mode, mais Sony a déclaré qu'il sera disponible dans une prochaine mise à jour, à une date ultérieure donc...Source : https://www.dualshockers.com/god-of-war-new-game-plus-e3-2018-sony-ps4/