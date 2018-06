Il est de retour ! La surprise de l'E3 ! Putain l'ambiance horrifique de ouf et monsieur X en mode terreur absolument c'est un truc de malade et ça sort dans moins de 8 mois ! Confirmation de nouvelle scène, moment, salles et autres scènes d'action comme a la fin du Trailer Mr.X se fait transpercer par un licker ! Dommage pour les visages des perso culte...Sinon bonne nuit je suis complètement HS désolé pour la qualité de l'article

Who likes this ?

posted the 06/12/2018 at 02:24 AM by marchand2sable