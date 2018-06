Voici le Résumé de la Conférence Sony de l’E3 2018 :The Last of US : Part II a ouvert le bal.On poursuit avec Ghost of Tsushima.Remedy sortira Control en 2019.Resident Evil 2 Remake sortira le 25 janvier 2019On passe ensuite à Traver Saves the Universe.Kingdom Hearts III dévoile son monde issu de Pirates des Caraïbes. Un Bundle Ps4 pro est prévu.Death Stranding a eu droit à une longue vidéo.Ni-Oh 2 a été annoncé.Place ensuite à Spider-Man.From Software et Sony ont annoncé un nouveau jeu VR, Déraciné, prévu pour cette année. Fin de cette conférence. Rendez-vous à 18 heures pour la Conférence Nintendo…Source : https://www.resetera.com/threads/sony-e3-2018-conference-ot.48315/