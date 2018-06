https://www.jeuxcapt.com/microsoft-la-conference-pour-le3-2018-fuite-sur-le-net-427328/

Juste pour faire passer le temps avant la conférence Playstation j'aimerai énoncé une petite hypothèse sur une possible apparition de Splinter Cell.Pour commencer, je trouve çà quand même très bizarre q'aucune mention de ce jeu n'est été faite pendant la conférence d'Ubisoft, pourtant tous semblaient coïncider au vue d'un reveal ().Et pendant que je parcourais des sites d'informations, certains éléments passées ont attiré mon attention :La première c'est le fameux leak de la feuille de conférences de presse Sony qui listait un certains. Cela me semblais n'avoir aucun sens , le série étant toujours attaché à la marque Xbox par le passé.La seconde est le fameux leak de 4chan qui listait un certains Splinter Reboot et qui devait être révéler chez Xbox.Ce qui contredit complètement le premier leak.La troisième c'est l'hommage fait à Solide Snake (et parallèlement à Hidéo Kojima) de la série Métal Gear par Micheal Ironside.Ce même Kojima travaillant étroitement avec Playstation.Sans oublier (si je ne me trompe pas) que le leak de walmart ne mentione que la version PS4 de Splinter Cell.Bref, toutes ces petits éléments me font penser- Que peut être que c'est leaks n'était pas tous faux et qu'il à eu des désaccord de dernière minutes avec Microsoft.- Que Sony a peut être négocier une sortie temporaire en financant le jeu.- Ou que c'est pour créer un grand moment dans la salle pendant le conf avec Ubisoft et Sony main dans la main, et Kojima dans l'asistance.Dans tous les cas à l'heure ou j'écris ces mots il reste environs une vingtaine de minute. Le temps nous dira...