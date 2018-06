En attendant la conf Sony etpour ne pas faire une liste trop longue, quels sont vos prochains jeux entre cet été et le printemps 2019 ? (donc pas besoin de mettre les jeux dont la sortie est un vague 2019)Pour ma part sur PC :100% sûre :(Épisode 1 le 14 Aout 2018 ) sur PC (déjà préco)Sur PS4 :100% sûre :(gratuit) (26 Juin 2018 )(28 Septembre 2018 )De grande chance :(7 Septembre 2018 )(19 Octobre 2018 )(9 Novembre 2018 )A voir (beaucoup trop de jeux, faudra faire du tri et en choisir quelques-uns uniquement) :(peut être) (21 Aout 2018 )(pour l'instant, je dirai non, il ne me tente pas trop) (14 Septembre 2018 )(5 Octobre 2018 ) (il peut m'intéresser, mon dernier AC, c'était Unity, à voir si l'histoire tient la route mais la Grèce m'intéresse, après j'ai peur que ce soit un mix origins-black flag)(je ne pense pas, je préfère Battlefield 5) (12 Octobre 2018 )(il faut voir du gameplay, le multi etc ... mais je n'ai déjà pas fait le 1, cowboy, far west ce n'est pas mon délire) (26 Octobre 2018 )(j'ai vu du gameplay, ça a l'air pas mal, il faut que j'en vois d'avantage) (8 Novembre 2018 )(14 Novembre 2018 ) (pas aimé le 1, scénario bidon, en kit ..., je passerai mon tour pour le 2)(4 Décembre 2018 ) (à voir, je n'ai pas joué au 3, pas spécialement fan de la série)(29 Janvier 2019 ) (il commence à m'intéresser ce KH)(22 Février 2019 ) (Malheureusement, après le trailer d'annonce, ce jeu m'intéresse de moins en moins ... à voir ...)(22 Février 2019 ) (à voir ...)(22 Février 2019 ) (besoin d'en voir plus, pas suffisant pour se faire une idée pour l'instant)(29 Février 2019 ) (intéressant mais il y aura surement d'autres jeux plus important à cette période)(15 Mars 2019 ) (pas aimé le 1, je vais surement faire l'impasse sur ce 2, pas plus emballé que ça ...)(Début 2019 ) (intriguant ... faut en voir d’avantage ...)(Début 2019 ) (ça a l'air pas mal mais là aussi, faut en voir d’avantage)(Printemps 2019 ) (excellent trailer au passage, je ne l’attendais pas spécialement, pas un grand fan de DMC mais celui là me tente beaucoup)(deux très bons trailers également, celui de l'annonce et celui de l'E3, même chose que pour DMC 5, je ne l'attendais pas spécialement mais je vais garder un œil dessus ... à voir ... (Printemps 2019 )Donc pour ma part, rien avant le 26 Juin. Je vais terminer Unravel 2 cette semaine et je reprendrai GOW en attendant le prochain jeu ...Bien entendu, la liste risque de se rallonger d'ici la fin de la semaine avec probablement d'autres annonces + la Gamescom + le TGS donc bon ... ça va en faire des jeux !