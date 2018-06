Les partenariats entre Nintendo et Ubisoft continuent : Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle et maintenant l'incursion de Fox McCloud dans Starlink.



Peut-on s'attendre à une incursion d'un personnage Ubisoft dans le prochain Smash ?

- Assassin ?

- Lapin crétin ?

- Rayman ?

- Sam Fisher ?

- Le Prince de Perse ?



Après c'est pas obligatoire. Business is business.