Arnaud DeKeyser (JV magasine) annonce qu'il y a que 1 RDV a l"E3 pour capcom et que ca sera DMC 5... Apres il dit que ca veut rien dire mais il est quand meme sceptique pour RE2Remake...

Like

Who likes this ?

posted the 06/11/2018 at 11:50 PM by ksmworld59