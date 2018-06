Voici le Résumé de la Conférence Ubisoft de l’E3 2018 :Just Dance 2019 sortira en octobre. Beyond Good & Evil 2 était présent.Tom’s Clancy : Rainbow Six compte 35 millions de joueurs. Trails Rising sortira en février 2019 sur PC, Ps4, Xbox One et Nintendo Switch.On passe ensuite au jeu Tom’s Clancy : The Division 2. Du contenu sortira sur toute l’année après le lancement du jeu. Le titre sortira en mars prochain.Mario et Les Lapins Créints a illustré son prochain contenu, qui ornera l’Edition Gold le 26 juin prochain.On passe ensuite à Skull & Bones.Transparence VR sortira en fin d’année.Starlink : Battle for Atlas sortira sur Ps4, Xbox one et Nintendo Switch le 16 octobre. La version Nintendo Switch aura du contenu Star Fox.For Honor sera gratuit du 11 au 18juin sur Uplay. Un nouveau contenu, Maching Fire, et un nouveau mode sont prévus le 16 octobre.La beta de The Crew 2 débutera le 21 juin.Assassin’s Creed Odyssey permettra d’incarner Alexio et Kassandra. Le jeu sortira le 05 octobre 2018. Fin de cette conférence. Rendez-vous à 3 heures demain pour la Conférence Sony…Source : https://www.resetera.com/threads/ubisoft-e3-2018-press-conference-thread-ot.48287/