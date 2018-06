Comme toujours, Assassin's Creed aura une blinde de versions collectors.Les éditions sont toutes chaudes et comme d'habitude, il y en aura pour tout le monde.Medusa EditionA l'intérieur, nous retrouverons:La statue Chute de la Gorgone (hauteur : 33 cm) – Par UbicollectiblesLe jeu Assassin’s Creed® OdysseyUn Art Book du jeu de 64 pages contenant les artworks des artistes d’Ubisoft Québec pour le jeuLa carte du monde : Explorez le monde d’Assassin’s Creed® Odyssey avec cette représentation artistique faite à la mainUne compilation de musiques tirées du jeu : Une sélection des meilleures musiques d’Assassin’s Creed® OdysseyContenu digital*Une mission supplémentaire : Le Roi Aveugle. La Spartiate EditionLa statue Le Saut du Spartiate (hauteur : 39,5 cm) – Par UbicollectiblesFigurine d'Alexios interchangeable avec la figurine Ubicollectibles de KassandraLe jeu Assassin's Creed® OdysseyLe Steelbook™ Assassin's Creed® Odyssey et sa magnifique couvertureUn Art Book du jeu de 64 pages contenant les artworks des artistes d'Ubisoft Québec pour le jeuUne lithographie exclusive : Athènes, par Hugo Puzzuoli du studio Ubisoft QuébecLa carte du monde : Explorez le monde d' Assassin's Creed® Odyssey avec cette représentation artistique faite à la mainUne compilation de musiques tirées du jeu : Une sélection des meilleures musiques d'Assassin's Creed® OdysseyContenu digital*Le Season Pass qui vous permettra de jouer à des arcs narratifs supplémentaires, vous donnant accès à du contenu narrative récurrentUne mission supplémentaire : Le Roi Aveugle. Faites la rencontre d'un voyageur mystérieux qui se révèlera bien plus complexe qu'il n'y paraît.Le pack Deluxe comprenant :Le pack Chronos (comprenant 5 éléments d'armure épiques, 1 arme épique, 1 monture épique)Le Temps est un élément essentiel lorsque vous vous mettez au service de Chronos.Le pack Héraut du Crépuscule (comprenant 5 éléments d'armure rares, 1 arme rare)Le Héraut du Crépuscule n'annonce jamais sa venue avant de surgir des ténèbres.Le pack naval Capricorne (comprenant 1 modèle de navire, 1 thème d'équipage)Incarnez les valeurs des impitoyables pirates de la Mer Égée et pillez les navires à volonté.1 boost de XP temporaire1 boost de drachmes temporaire Pour 119.99€La méga grosse édition bien chère est laLe diorama Nemesis (hauteur: 39,5 cm, longueur: 65 cm) – Par UbicollectiblesFigurine d'Alexios interchangeable avec la figurine Ubicollectibles de KassandraLe jeu Assassin's Creed® OdysseyLe Steelbook™ Assassin's Creed® Odyssey et sa magnifique couvertureUn Art Book du jeu de 64 pages contenant les artworks des artistes d'Ubisoft Québec pour le jeuUne lithographie exclusive : Athènes, par Hugo Puzzuoli du studio Ubisoft QuébecLa carte du monde : Explorez le monde d' Assassin's Creed® Odyssey avec cette représentation artistique faite à la mainUne compilation de musiques tirées du jeu : Une sélection des meilleures musiques d'Assassin's Creed® OdysseyContenu digital*Le Season Pass qui vous permettra de jouer à des arcs narratifs supplémentaires, vous donnant accès à du contenu narrative récurrent 249.99€Il y a aussi des une figurine Alexios à 749.99 en résine Condamné à mort par votre propre famille, vous êtes un mercenaire et vous embarquez pour un voyage épique, où vous passerez du statut de paria à celui de légende, et lèverez le voile sur les secrets de votre passé. Tracez votre propre chemin à travers un monde déchiré par la guerre, façonné par les Dieux et où les montagnes jaillissent de la mer. Rencontrez les figures historiques de la Grèce antique et prenez part à des évènements qui ont constitué un véritable tournant dans l’Histoire et marqué la civilisation occidentale.Assassin’s Creed® Odyssey offre aux joueurs une liberté de choix inédite grâce à des fonctionnalités jamais vues auparavant dans la saga Assassin’s Creed. Choisissez le héros que vous souhaitez incarner et qui impactera le monde autour de vous. Rencontrez des personnages hauts en couleur et prenez des décisions qui changeront le cours de votre Odyssée ; vous seuls êtes aux commandes de votre destin. Personnalisez votre équipement et maîtrisez de nouvelles capacités spéciales en vous créant un panel de compétences adapté à votre style de combat. Frayez-vous un chemin à travers la Grèce, participez à des batailles épiques sur terre et en mer pour devenir un véritable héros de légende.