HITMAN™ 2 plongera le joueur dans une aventure internationale à travers de nombreux lieux dans le monde entier, comme une course automobile trépidante à Miami qui ajoute une nouvelle atmosphère atypique à la série. Des rues ensoleillées à l'obscurité jusqu’aux dangers des forêts tropicales, chaque lieu regorge de nombreuses façons de jouer, proposant une profondeur de jeu inégalée. Suite du thriller d'espionnage ultime, HITMAN™ 2 permet aux joueurs d'endosser le rôle du magistral Agent 47, de se lancer à la poursuite de l’insaisissable Shadow Client et de démanteler sa milice une bonne fois pour toutes. Cependant, lorsque 47 découvrira la vérité cachée à propos de son passé, rien ne sera plus jamais comme avant. HITMAN™ 2 propose de nouvelles façons de jouer avec le mode Sniper Assassin, qui sera disponible séparément et ajoutera un mode coopératif à Hitman™ pour la première fois, en permettant à deux joueurs de collaborer en ligne pour abattre leurs cibles. Le mode Sniper Assassin est également disponible en mode solo pour ceux qui veulent incarner l'Agent 47.

Hitman 2 dans sa version Gold Edition est disponible en préco pour 99.99€ outch!!Le jeu ne sera plus au format épisodiques.J’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Forza Horizon 4 69.99€ Fallout 76 69.99€ Rage 2 59€ Console Nintendo NES Classic Mini 56.85€ Amiibo 'The Legend of Zelda' - Link Archer 14.99€