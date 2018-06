C'est selon JVFrance.com qu'on apprend avec grand regret que le jeu n'aura pas de sous-titre FR (a la manière des Yakuza donc) par contre les textes seront intégralement traduits en anglais. Pour l'instant, seul le site JVFrance.com confirme tout ceci, on espère donc un miracle de Toki pour avoir droit a la vost FR même si les sous-titres anglais restent une excellente nouvelle pour ceux qui gèrent un petit peu l'anglais, sinon il y a google traduction pour les autres. Tu ne le sais pas encore mais ta PS4 est déjà morte le 2 Octobre 2018.

Like

Who likes this ?

posted the 06/11/2018 at 07:38 PM by marchand2sable