Voici une Information autour du jeu Kingdom Hearts III :L'Edition Deluxe contiendra un Steelbook, un Pin's, le jeu et un Artbook. Elle coûtera 89,99 euros.L'Edition Collector aura le contenu de l'Edition Deluxe, avec en plus des Figurines Play Arts en. Elle sera vendue 229,99 euros. Pour rappel, le jeu sortira le 29 janvier prochain...Source : https://twitter.com/RedMakuzawa/status/1006237037324730371

posted the 06/11/2018 at 06:30 PM by link49