En effet, après son apparition sur un document de l'E3 2018 aux côtés d'autres jeux alors qu'il n'a pas été annoncé officiellement (voir notre article), le jeu a été listé aujourd'hui par la boutique américaine US-1 America pour le 7 août prochain sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One en version physique avec déjà la possibilité de précommander. Depuis, les pages de chaque version ont été supprimées, mais nous avons conservé des captures d'écran.

(image non officiel)

posted the 06/11/2018 at 06:04 PM by nicolasgourry