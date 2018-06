Cyberpunk 2077 se base sur le jeu de rôle sur table Cyberpunk 2020 (c'est d'ailleurs peut-être l'année de sortie du RPG de CD Projekt...), et tout cela s'inspire d'un sous-genre de la science-fiction, le cyberpunk.En bref, c'est un futur dystopique très sombre, souvent dépeint avec des néons omniprésents, de la violence, des hackers dangereux et des multinationales toutes puissantes qui ont remplacé les gouvernements.Sauf qu’hier soir, pendant la conférence de Microsoft, la première vraie bande-annonce de Cyberpunk 2077 était très colorée, futuriste, mais pas vraiment sombre. Ce qui n'a pas vraiment plu à William Gibson, auteur du roman Neuromancien, qui a un peu posé les bases du cyberpunk. Selon lui, la vidéo du jeu ressemble plutôt à un univers à la Grand Theft Auto avec un habillage générique rétro-futuriste des années 80.Bref, le père du cyberpunk n'est pas convaincu du tout.Bien évidemment, nous aurons le temps de découvrir d'autres vidéos de Cyberpunk 2077 avant sa sortie sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, les amateurs du genre attendent surtout de voir du gameplay et des séquences se déroulant de nuit, sous la pluie, parce que c'est un peu la base du cyberpunk et du tech-noir.