Voici le Résumé de la Conférence Square-Enix de l’E3 2018 :Shadow of the Tomb Raider a ouvert la conférence.On poursuit avec l’extension pour Final Fantasy XIV Online.Du contenu pour Monster Hunter World sera disponible cet été.Captain Spirit sortira le 26 juin.On passe ensuite à Dragon Quest XI.Une Edition of Light sera commercialisée, en plus de l’Edition standard.Platinum Game et Square-Enix ont présenté brièvement le jeu Babylon’s Fall qui sortira l’année prochaine.NieR Automata sur Xbox One était de nouveau présenté.Octopath Traveler sur Nintendo Switch a un droit à son moment.Le jeu Just Cause 4 était encore présent.The Quiet Man a été dévoilé.Kingdom Hearts III clôt cette conférence, avec un aperçu du monde de Ratatouille. Rendez-vous à 22 heures pour la Conférence Ubisoft…Source : https://www.resetera.com/threads/square-enix-e3-showcase-2018-ot.48284/