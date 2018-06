Le collector de Dragon Quest XI se dévoile avec un visuel et un prix 129.99€Un peu vide quand même, non !!

Disponible en quantité limitée, l'Édition du Temps Perdu contient divers trésors qui viendront compléter votre aventure, y compris : Le Companion Compendium : un artbook relié de 128 pages contenant des illustrations et les premières ébauches du célèbre artiste Akira Toriyama. La Symphonic Suite : une bande originale en deux CD comprenant des versions orchestrales des musiques du jeu. La carte d'Elréa : une carte en tissu de 50 x 38 cm. Un boîtier Steelbook® de collection. La version « Édition de la Lumière » du jeu pour système de loisir interactif PlayStation®4, qui inclut les contenus téléchargeables bonus suivants : Implorant : carte de divination dotée du pouvoir de restaurer les PM. Guérisseur : carte de divination dotée du pouvoir de restaurer les PV. Graine de Compétence x 3 : pépin malin qui confère un point de compétence supplémentaire à quiconque le mange. Disparaît après utilisation. Contenus téléchargeables bonus de l’Édition du Temps Perdu : Potion tonique : donne du tonus à tous les alliés actifs. Disparaît après utilisation. Graine de Compétence x 15 : pépin malin qui confère un point de compétence supplémentaire à quiconque le mange. Disparaît après utilisation.

posted the 06/11/2018 at 05:25 PM