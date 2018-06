Bienvenue à Solís, une immense nation d'Amérique du Sud où règnent le conflit, l'oppression et des conditions climatiques extrêmes. Dans Just Cause 4, l'agent solitaire Rico Rodriguez se rend à Solís afin de découvrir la vérité sur son passé, quoi qu'il en coûte. Enfilez votre wingsuit, équipez-vous de votre grappin entièrement personnalisable et préparez-vous à déchaîner les éléments !





DÉCHAÎNEZ LES ÉLÉMENTS



Dominez les cieux avec votre wingsuit : enchaînez chute libre et base jump sans limites !

Affrontez vos ennemis dans des conditions climatiques extrêmes, y compris au milieu de tornades et d'orages tropicaux, portant l'action iconique de Just Cause vers de nouveaux sommets.

Exploitez la météo extrême à votre avantage grâce à un moteur physique de jeu inédit.





L'ULTIME MISSION DE RICO



Prenez la tête de la rébellion pour vaincre la Main Noire, une organisation militaire privée dotée d'une technologie de pointe.

Affrontez Gabriela Morales, votre adversaire la plus farouche, douée et imprévisible à ce jour.

Découvrez la vérité sur le passé du père de Rico à Solís et sur le climat extrême du pays.





UNE IMMENSE NATION D'AMÉRIQUE DU SUD



Explorez Solís, un pays sud-américain isolé où règnent le conflit, les secrets et le danger.

Profitez d'un terrain de jeu exotique de 100 kilomètres carrés, composé de forêts tropicales, de déserts ou encore de cimes enneigées.

Découvrez une pléthore de merveilles en explorant le monde de Solís, depuis ses villes animées jusqu'à ses prairies rurales.





LE TOP DE LA DESTRUCTION CRÉATIVE



Personnalisez votre nouveau grappin en y ajoutant de nouvelles capacités évoluées, vous permettant de créer vos propres cascades et méthodes de destruction, et de jouer selon votre style.

Testez de nouveaux véhicules très variés, y compris des chasseurs militaires, des hélicoptères, des voitures de sport surboostées et des véhicules de chantier.

Dévoilé pendant la conf' XBOX (et leaké des heures avant), Just Cause 4 aura droit à une version Gold Edition en plus de la classique.Contenu de la Gold Edition :-24 h d'accès anticipé-Le jeu-Le pack d'extension-Le contenu numérique Deluxe : le micro chasseur furtif de la Main Noire et la wingsuit militarisée expérimentale de la Main Noire-Le pack Bling-Bling comprenant le fusil à pompe Bling-Bling, un objet convoité permettant un tir secondaire avec traçage et ricochet.Infos sur le jeu sur le site SEPas de collector pour le moment, mais le prix de la Gold Edition est de 99.99€