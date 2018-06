Tout le monde se plain du redesign ( qui n'en ai pas un au final) de Dante et Nero, mais pas un mot sur Bayonetta genre ça passe quoi !!Blague à part Nero et Dante ont facilement pris entre 15 et 20 ans dans la tronche normal qu'ils n'aient pas une gueule de jeune $ù^ issu d'un BoysBand (quoique).J'espere en tout cas que ce n'est pas juste les perso qui ont gagné en maturité (comprendre par la le scénario aussi)!!