Voici une Information autour du jeu Kingdom Hearts III :Hier, durant la Conférence E3 de Microsoft, un nouveau trailer a été diffusé, permettant de mettre en avant La Reine des Neiges, entre autres. Le passage illustré ci-dessus permet une comparaison intéressante avec le film Raiponce :Pour rappel, le jeu a été repoussé et sortira au Japon le 25 janvier 2019, et le 29 janvier chez nous...Source : https://twitter.com/SuperButterBuns/status/1005957917097578496

Like

Who likes this ?

posted the 06/11/2018 at 02:42 PM by link49