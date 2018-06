Hello ! Mon premier vlog, en grande partie pour m'entraîner au montage et être sûr que tout est ok pour les choses sérieuses qui commencent aujourd'hui avec EA ! Avez-voud des questions particulières pendant que je suis sur place à Los Angeles ?Plein de bisous mes Gamekyoîtes préfèrés ! J'avoue délaisser un peu le web c'est tellement beau LA !Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram je me permet d'y faire un peu de hors sujet : https://Instagram.com/otakugamefr Merci à tous pour votre soutien ! Et j'écris de mon téléphone mais sur Gamekyo c'est vraiment dur... Désolé d'avance pour les fautes !