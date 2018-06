Décidément l’histoire se répète, mais cette fois ce n'est pas le DmC Devil May Cry de Ninja Theory qui subit la foudre des fans mais carrément le nouveau Devil May Cry de Capcom.En effet, des fans reprochent a Capcom des visages extrêmement mal faits et une ambiance entre Devil May Cry 4 et DmC Devil May Cry plus que douteux.D'autres, troll un petit peu en disant ne pas vouloir jouer avec Laurent Wauquiez en chasseur de démons ou avec un Dante SDF dessiné par Nomura (Ravus vieux de FF XV).Personnellement, je suis extrêmement déçu de l'ambiance et de l'orientation artistique du jeu, le tout est très occidentalisé et extrêmement proche de DmC Devil May Cry que je n'ai pas aimé du tout.A voir manette en main cependant...-Nero DMC 4-Nero DMC 5-Dante DmC Devil May CryDevil May Cry 1 de Kamiya et Mikami une perle noire de la sainte PS2