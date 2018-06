Je viens de voir sur le store de Bethesda, le goodies ultime qui ira avec le collector de Fallout 76.Bethesda, nous propose de fabriquer notre Pib-Boy avec une caisse qui aura pleins de pièces pour faire notre propre Pip-Boy 2000 Mk VI.Le prix de la boite est de 169.99E sur la boutique de Bethesda. Exclu store ? J e ne sais pasLe collector est disponible sur le store, par contre, je ne sais pas si le débit est immédiat ou non.Le collector est sold out sur le store US

La caisse est assez grosse, avec des tournevis et autres outils nécessaire pour faire son Pip-Boy 2000 Mk VI.Plus de 100 pièces seront dans la caisse, malheureusement, pas de visuels.

posted the 06/11/2018 at 12:53 PM by leblogdeshacka