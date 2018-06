Et Fallout Shelter débarque sur Nintendo Switch en vous mettant à la tête d'un abri anti-atomique Vault-tec.Vous devrez construire le meilleur abri et assuré le bonheur de vos habitants en les protégeant des dangers.Pour ça les règles sont simples:[video]http://m.youtube.com/watch?v=pavPhHsKvbA[/video]Si vous êtes séduit, téléchargez le dès maintenant sur l'eshop.

posted the 06/11/2018 at 12:42 PM by kidicarus