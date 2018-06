Tout le monde connaît le personnage de Mario. Le bedonnant plombier moustachu Italien est devenu la mascotte du jeu vidéo et il est même aujourd’hui plus populaire que Mickey ! Mais qui sont les créateurs derrière le personnage ? Et au-delà de son sourire, Mario est surtout le héros des jeux de plateformes parmi les plus réussis et pointus du genre. L’occasion pour nous de plonger au c½ur de leurs mécaniques afin de comprendre comment ils réussissent à fédérer petits et grands ! Nous terminerons par un tour d’horizon du Royaume Champignon et ses habitants les plus emblématiques (Luigi, Bowser, Peach, etc.).

Rival éternel de Mario, l'icône du constructeur japonais Nintendo, Sonic n'a pas connu un parcours aussi flamboyant que son homologue moustachu. Aussi porte étendard d’un consolier (de l'époque) nippon, SEGA, le hérisson bleu le plus rapide de la planète a pourtant naviguer entre gloire et déboire. Pour la première fois, un ouvrage complet reviendra donc sur son histoire, de ses origines jusqu'à nos jours pour son dernier titre Sonic Forces.

Third Eidtions s'apprête à sortir des livres qui m'ont l'air pas mal. Un sur l'histoire de Mario: C'est l'histoire d'un plombier et Sonic: L'élégance d'un hérisson bleu, ils seront tout les deux disponible le 6 Septembre.