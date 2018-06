Voici des Informations concernant le jeu Devil May Cry 5 :Le Twitter officiel dévoile de nouveaux détails sur le jeu. Dans la ville provinciale de Red Grave, un arbre géant avec des racines capable d’absorber le sang est soudainement apparu et a commencé à attaquer les gens. Nero, un exterminateur de démon, se précipite alors dans son van, avec son fournisseur d’armes, son acolyte Nico.Ses pouvoirs volés et sa fierté perdue, il y a certaines choses que Nero cherche à récupérer. Il utilise son épée Red Queen, et son Blue Rose à double canon. L'éclat de sa main droite est un bras artificiel anti-démon appelé le Devil Breaker.Nero est un jeune chasseur de démons. Il était autrefois un chevalier saint pour l'ordre de l'épée. Et il fait partie de la lignée du Légendaire Dark Knight.En raison d'un événement, Nero a perdu sa main de démon, le Devil Trigger. Cependant, son partenaire Nico l'a aidé à acquérir quelque chose pour la remplacer, le nouveau Devil Breaker. Avec son aide, il s'opposera aux forces démoniaques.Nico est une créatrice d'armes de première classe. Sa grand-mère est l'armurier de première classe Nell Goldstein.Elle a fabriqué le bras artificiel Devil Breaker pour Nero. Bien que ce soit au prix de son endurance, elle est fière des mécanismes qu'elle a réussis à mettre en place. La façon dont elle exécute son travail avec une telle confiance fait penser à son père, qui était lui-même un scientifique fouComme dans les autres opus, il sera possible d’effectuer divers combos en alternant coups à l’épée et armes de tir à distance.Grace a la Devil Breaker, il y aura encore plus de possibilités.On termine avec les box du jeu :Le jeu sortira au printemps prochain, sur Ps4, PC et Xbox One…Source : https://gematsu.com/2018/06/devil-may-cry-5-japanese-twitter-account-shares-story-character-and-gameplay-tidbits