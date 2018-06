Maintenant que la conf' de Bethesda est passée, les éditions collectors des jeux Rage 2 et Fallout 76 dévoilent leurs prix. Et attention, ça pique un peu !!On commence avec le collector de Rage 2, qui est bien WTF!!!Je ne m'attendais pas a ça du tout.A l'intérieur :-Le jeu-Une tête parlante-Un steelbook-Du DLC'sLe tout pour 119.99€ sur PS4 et One, la version PC sera à 109.99€Mais le plus gros, le meilleur, celui ou il faudra être au taquet pour l'avoir.La Power Armor EditionA l'intérieur:-Le jeu-Un steelbook-Un sac-Des minis figurines-Un Map-Le casque de la confrérie de l'Acier (taille réelle)Le tout pour 199.99€J'espère, que le casque sera de qualité, pas comme le le Pip-Boy du collector de Fallout 4.